CREUßEN, LKR. BAYREUTH. Ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude wurde in der Nacht zum Samstag ein Raub der Flammen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in die Morgenstunden mit den Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner einen Feuerschein im Creußener Ortsteil Neuhof, woraufhin er sofort den Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst verständigte. Als nur Augenblicke später die erste Streifenbesatzung der Pegnitzer Polizei und die ersten Rettungskräfte am Brandort eintrafen, stand der Dachgiebel der betroffenen Scheune bereits in Flammen. Es dauerte rund zwei Stunden, bis das Feuer gelöscht war. Da Teile des Bauwerks drohten, auf die angrenzende Straße zu stürzen, musste diese in der Folge für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Glücklicherweise waren bei dem Brandgeschehen keine Verletzten zu beklagen, der entstandene Sachschaden beläuft sich unterdessen nach erster Schätzung auf eine niedrige sechsstellige Summe. Beamte der Bayreuther Kriminalpolizei haben noch in der Nacht die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.