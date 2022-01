NÜRNBERG. (58) Am frühen Donnerstagmorgen (13.01.2022) lösten Polizeibeamte im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eine unerlaubte Glückspielrunde auf. Die Beamten stellten mehrere zehntausend Euro sicher.



Gegen 00:40 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis über eine Gaststätte, in welcher sich Personen offenbar zum illegalen Glückspiel trafen. Trotz Sperrstunde (22:00 Uhr) herrschte reger Publikumsverkehr. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Dursuchung an.

Die Beamten trafen in der Bar, sowie auf einem angrenzenden Firmengelände gut 20 Personen an, die sich unter anderem in Räumlichkeiten eingesperrt hatten um sich vor der Polizei zu verstecken.

Bei nahezu allen Personen wurden diverse Geldbeträge im drei- bis vierstelligen Bereich aufgefunden. Insgesamt stellten die Beamten mehr als 70.000 Euro sicher.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels.



Erstellt durch: Mirjam Werner