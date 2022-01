GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach steht ein 35-Jähriger unter dem Verdacht seine Ex-Partnerin gewürgt und geschlagen zu haben. Der Tatverdächtige wurde im Zuge der Fahndung festgenommen und am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.



Ehemalige Lebenspartnerin verletzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf einer Landkreisbewohnerin. Sie teilte mit, von ihrem ehemaligen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung bedroht, geschlagen und gewürgt worden zu sein. Die Geschädigte konnte sich aus der Situation befreien und setzte den Notruf ab. Der Tatverdächtige ergriff hierauf die Flucht.



Unverzüglich machten sich mehrere Streifen der Polizeiinspektion Ochsenfurt und benachbarter Dienststellen auf den Weg zum Tatort. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte die Verletzungen der Geschädigten vor Ort.



Festnahme im Zuge der Fahndung

Der 35-Jährige, der bereits mit Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, konnte im Zuge der Fahndung noch im Nahbereich festgenommen werden. Auch gegen die Festnahme widersetzte sich der Tatverdächtige, spuckte in Richtung der eingesetzten Beamten und versuchte diese tätlich anzugehen.



Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Beschuldigte wurde hiernach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.