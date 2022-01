Kirchdorf an der Amper, Lkrs. Freising, 13.01.2022

Gegen 19.25 Uhr ging die Mitteilung über eine in Brand stehende Imkerhütte auf Höhe der Kiesgrube in Kirchdorf a.d. Amper ein. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer zügig löschen, die Hütte mit integriertem Wirtschaftsraum brannte dennoch völlig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen im Objekt.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur bisher unklaren Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden.