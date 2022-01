ERLANGEN. (55) Am gestrigen Nachmittag (12.01.2022) drangen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr hatten der oder die unbekannten Einbrecher ein Fenster des Anwesens in der Schallershofer Straße aufgehebelt und waren so ins Innere eingestiegen. Dort durchwühlten sie alle Zimmer und flüchteten anschließend mit erbeuteten Schmuckstücken im Wert von mehreren hundert Euro. Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Erlanger Kripo bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer