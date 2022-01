WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Der Brand einer Scheune im Weidenberger Ortsteil Kattersreuth beschäftigte Mittwochmittag Feuerwehr und Polizei. Glücklicherweise wurden keine Personen durch die Flammen verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden.

Gegen 12.15 Uhr bemerkten Zeugen schwarzen Brandrauch in der landwirtschaftlichen Gerätescheune und setzten den Notruf ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, in der Spitze etwa 200, konnten durch ihr schnelles Handeln das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser und Schuppen verhindern. Während des Brandes befanden sich keine Anwohner in der unmittelbaren Nähe der Scheune, weshalb glücklicherweise nur Sachwerte und das Gebäude selbst dem Brand zum Opfer fielen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe.

Für die Dauer der Nachlöscharbeiten muss die Strecke zwischen der Staatsstraße 2181 und Kattersreuth für den Verkehr weiterhin gesperrt bleiben. (Stand 15.30 Uhr)

Brandfahnder der Kriminalpolizei Bayreuth übernahmen die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache.