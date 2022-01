WEIDEN I.D.OPF. Im Zimmer eines Mehrparteienhauses brach ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Am Montag, den 10. Januar 2022 brach gegen 23.30 Uhr in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Parksteiner Straße ein Feuer aus. Alle Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch den Brand ist eine Wohnung total ausgebrannt, auch weitere Bereiche des Hauses sind nun nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten über Nacht bei Freunden und Bekannten unterkommen. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Der Schaden beläuft sich im oberen fünfstelligen Bereich.

Brandermittler der zuständigen Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. haben sich vor Ort begeben und die weiteren Ermittlungen übernommen