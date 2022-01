NEUMARKT I.D.OPF. Am vergangenen Wochenende wurde in zwei Apotheken im Stadtgebiet eingebrochen. Dabei wurden verschreibungspflichtige Medikamente entwendet.

In der Nacht auf Sonntag, den 9.Januar 2022, sowie am Nachmittag diesen Tages drang ein Einbrecher in zwei Apotheken in der Badstraße gewaltsam ein. Der Täter suchte offenbar gezielt nach bestimmten Medikamenten und durchwühlte hierzu mehrere Schränke. Des Weiteren ging er in einer der beiden Apotheken ein sich darin befindliches Wertbehältnis an. Der Täter entwendete verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Durch die Einbrüche entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Am Sonntagabend konnte dann ein 18-jähriger Tatverdächtiger zu diesem Fall ermittelt werden. Bei dem Mann konnte diverses Diebesgut und auch Verletzungen, die mit der Spurenlage der Einbrüche übereinstimmen, festgestellt werden. Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er im weiteren Verlauf in eine Fachklinik gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.