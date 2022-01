PASSAU. Am Freitagnachmittag kam es zu in der Passauer Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Ein Beteiligter sprühte mit einem Pfefferspray, ein anderer stach mit einem Messer zu. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 07.01.2022 gegen 16:00 Uhr ereignete sich im Bereich eines Parkhauses in der Nikolastraße in Passau eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen, die zwei Gruppen zugeordnet werden können. Im Verlauf dieses Aufeinandertreffens sprühte ein 17-Jähriger aus Vilshofen mit einem Pfefferspray in Richtung der anderen Gruppierung, die aus drei Männern bestand. Der Vilshofener flüchtete im Anschluss, wurde aber von zwei Personen eingeholt. Es ereignete sich hier erneut eine Auseinandersetzung, die der 17-Jährige letztendlich entkommen konnte.

Zwischenzeitlich kehrte ein 40-Jähriger aus Passau, der zuvor noch an der ersten Auseinandersetzung beteiligt war und mit dem Pfefferspray angegriffen wurde, nach kurzer Zeit zum Parkhaus zurück und traf dort wiederum auf Personen der gegnerischen Gruppe.

Hier schlug und stach er schließlich mit einem Messer auf einen anderen 17-Jährigen ein. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Eine zufällig vorbeikommende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Passau bemerkte den Messerangriff und nahm den Angreifer an Ort und Stelle fest. Es kam zu keinen weiteren Angriffen mehr.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen, unter anderem wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Es werden zudem mehrere Ermittlungsverfahren gegen andere beteiligte Personen, unter anderem gegen den 17-Jährigen wegen des Angriffs mit dem Pfefferspray, geführt.

Veröffentlicht: 11.01.2022, 15:50 Uhr