PP SCHWABEN SÜD/WEST. Erneut fanden am Montag, den 11.01.2022, zahlreiche Demonstrationen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West statt. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl insgesamt auf etwa 4.900 Personen.

Zahlenmäßig fanden die größten Versammlungen von Kritikern der Corona-Politik in Ulm/Neu-Ulm mit rund 1.500 Personen, in Mindelheim mit circa 750 und in Krumbach mit etwa 530 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern statt. Bei zwei angezeigten Gegenversammlungen wurden in Kempten 20 und in Memmingen 24 Personen gezählt.

Die Bandbreite reichte dabei von angemeldeten stationären Versammlungen bis hin zu nicht angemeldeten Aufzügen. Die Polizei setzte insbesondere dort Einsatzschwerpunkte, wo es in der Vergangenheit zu Verstößen beispielsweise gegen Allgemeinverfügungen kam, die Versammlungsteilnehmer in größerem Ausmaß für Verkehrsbehinderungen sorgten oder sich nicht an Mindestabstände oder die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hielten.

Insgesamt leitete die Polizei wiederum mehr als 50 Verfahren ein, die Mehrzahl davon wegen Verstößen gegen die erlassenen Allgemeinverfügungen oder die Maskenpflicht. Von mehreren Dutzend weiteren Personen stellten die Einsatzkräfte noch die Identitäten fest oder erteilten Platzverweise.

PP Schwaben Süd/West

