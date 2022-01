SCHONUNGEN, OT LÖFFELSTERZ, LKR. SCHWEINFURT. Das Auffinden einer schwer verletzten Frau hat am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz im Ortsgebiet geführt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun die Hintergründe zu klären.



Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine schwer verletzte Frau in einem Wohnhaus im Ortsgebiet ein. Mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei begaben sich daraufhin umgehend zur Einsatzörtlichkeit. Bei deren Eintreffen wurde die Frau bereits durch den zeitgleich verständigten Rettungsdienst versorgt. Im Anschluss daran wurde die Frau umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Das Auffinden der Verletzten führte in der Folge bis in die Nacht hinein zu einem größeren Polizeieinsatz am Wohnanwesen selbst und im umliegenden Ortsgebiet. Hierbei waren neben Streifen der Schweinfurter Polizei auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer im Einsatz.



Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Diese versuchen nun insbesondere die Hintergründe zum Auffinden der Frau und der Ursache für die Verletzungen zu klären.