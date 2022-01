ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Am Dienstag verunglückte ein 48-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden auf der Kreisstraße WUN 18 im Landkreis Wunsiedel tödlich.

Gegen 4.30 Uhr fuhr eine 33-jährige Frau aus dem Landkreis Wunsiedel mit ihrem VW auf der Kreisstraße von Arzberg kommend in südlicher Richtung. Zur gleichen Zeit war der 48-Jährige als Fußgänger mit seinem Hund auf der gleichen Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste die Autofahrerin den Mann, der durch den Anstoß schwerste Verletzungen erlitt. Die sofort verständigten und rasch eingetroffenen Rettungskräfte versorgten den Geschädigten zunächst an der Unglücksstelle und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später den Unfallfolgen. Die Autofahrerin erlitt unterdessen einen Schock. Der Hund des Verstorbenen konnte unversehrt dem Tierheim übergeben werden. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 6.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Marktredwitzer Polizeiinspektion bei der Unfallaufnahme. Insbesondere die Klärung des genauen Unfallhergangs und -ursache sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Für die Dauer der polizeilichen Aufnahme und der Räumung der Unfallstelle war die Kreisstraße in beide Richtungen komplett gesperrt.

Zeugenaufruf der Polizei Marktredwitz:

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Marktredwitzer Polizei fuhr ein zweites Fahrzeug in der gleichen Fahrtrichtung wie die 33-jährige Unfallbeteiligte. Die Beamten suchen derzeit nach Unfallzeugen und bitten insbesondere den Fahrer/die Fahrerin, die sich ebenfalls gegen halb 5 auf der Kreisstraße befand, sich unter der Tel.-Nr. 09231/9676-0 bei der Polizeiinspektion Marktredwitz zu melden.