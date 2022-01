DEGGENDORF. Am Samstagabend kam es in einer Deggendorfer Unterkunft zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Eine Person stach mit einem Messer zu. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Am 08.01.2022 gegen 19:00 Uhr betrat ein 30-Jähriger Asylbewerber ein Nachbarzimmer, in dem zwei andere Asylbewerber wohnhaft sind. Da der 30-Jähriger sich nicht in dem Zimmer aufhalten durfte, verwies ihn einer der Zimmerbewohner, ein 39-Jähriger, aus dem Raum. Es kam im Anschluss zu einem lautstarken Streit und einem körperlichen Angriff des 30-Jährigen auf den 39-Jährigen.

Nachdem ein weiterer Bewohner, ein 51-Jähriger, auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden war, eilte dieser dem 39-Jährigen zu Hilfe. Hierbei wurde er vom 30-Jährigen mit einem Messer angegriffen und am Unterarm verletzt.

Es gelang den anwesenden Personen schließlich, den Angreifer abzudrängen. Hier stürzte dieser und wurde ebenfalls verletzt. Der 30-Jährige konnte noch in der Unterkunft durch Kräfte der Polizeiinspektion Deggendorf festgenommen werden.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde der Angreifer in eine Fachklinik gebracht.

Die Kriminalpolizeistation hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen gegen den 30-Jährigen, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, aufgenommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, POK Christian Obermeier, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 10.01.2022, 14:45 Uhr