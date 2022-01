TANN (LKRS. ROTTAL-INN): In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.01.2022 / 08.01.2022) wurde eine Bank in Tann Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Morgen des 08.01.2022 bemerkte ein Kunde, dass eine Bank im Marktbereich von Tann offensichtlich Ziel von Einbrechern wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut sofort die weiteren Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere Täter über eine Außentür in das Innere der Bank und öffneten dort gewaltsam einen Geldautomaten. Ein zweiter Geldautomat hielt dem Angriff stand.

Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die bislang Unbekannten erbeuteten einen Bargeldbetrag von mehreren Zehntausend Euro. An den beiden Geldautomaten entstand ebenfalls ein erheblicher Sachschaden.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Passau

Die Kriminalpolizei Passau bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

- Wer hat in der Nacht von Freitag (07.01.2022) auf Samstag (08.01.2022) im Bereich des Marktplatzes in Tann verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen?

- Wem sind in den vorangegangenen Tagen sonstige Besonderheiten, wie etwa Ausspähversuche von verdächtigen Personen, am Marktplatz in Tann aufgefallen?

Die Ermittler der Kripo Passau prüfen zudem, ob Tatzusammenhänge mit den jüngsten Einbrüchen in anderen Städten und Gemeinden in Niederbayern bestehen.