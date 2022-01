Gegen 11.30 h wurden am Sonntag Polizei und Feuerwehr wegen eines Zimmerbrandes in Atting alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Großteil der Wohnungseinrichtung im Wohnzimmer in Flammen. Brandursächlich war nach Ermittlungen der Kripo Straubing vermutlich der Umgang mit brennenden Wachskerzen an einem trockenen Christbaum. Eine 73-Jährige Frau erlitt bei dem Feuer leichte Verletzungen und musste in einer Klinik behandelt werden. Ein 70-jähriger Mann wurde zudem vorsorglich ins Klinikum Straubing eingeliefert.

Der Sachschaden liegt aufgrund des ausgebrannten Zimmers und weiterer Verrußung im Haus bei rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum Fall führt die Straubinger Kriminalpolizei.

Veröffentlicht am 09.01.2022 um 15.50 Uhr