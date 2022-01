Unfallflucht vorgetäuscht

Bergheim – Einen vermeintlichen Verkehrsunfall zeigte ein 23-Jähriger bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd an. In den späten Abendstunden am 07.01.2022 habe sich ersten Angaben des jungen Mannes zufolge ein Verkehrsunfall in der Diebelbachstraße ereignet, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer ihm die Fahrspur geschnitten habe. Aufgrund dessen sei der 23-Jährige ausgewichen, dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt.

Wie der Anzeigenerstatter später selbst einräumte, habe sich jedoch tatsächlich kein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer ist vielmehr selbst von der Fahrbahn abgekommen und muss sich daher nun wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.

Fahrübungen auf öffentlichem Verkehrsgrund ohne Führerschein

Haunstetten – Auf einem öffentlich zugänglichen Großparkplatz im Unteren Talweg wurden um kurz vor 21.00 Uhr am vergangenen Freitag (07.01.2022) eine 21-jährige Fahrerin und deren Mutter als Beifahrerin einer allgemeinen Verkehrkontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und auf dem Parkplatz womöglich Fahrübungen machte. Gegen die 23-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, auch ihre Mutter wird sich wohl wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Bauwagen mutwillig beschädigt

Kriegshaber – Zwischen dem 05.01.2022, ca. 14.30 Uhr und dem 07.01.2022, ca. 07.30 Uhr wurde ein in der Hooverstraße Höhe der 20er Hausnummern abgestellter Bauwagen der Stadt Augsburg mutwillig beschädigt, die Scheiben des Bauwagens zerbrachen hierbei komplett.

Aus dem Inneren des Bauwagens wurde offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise erbittet die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610.

Betrunkener versucht vor Kontrolle zu flüchten

Oberhausen – Am 07.01.2022, gegen 23.00 Uhr wollte eine Polizeistreife bei einem BMW-Fahrer in der Donauwörther Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Beamten, stattdessen versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er mit beinahe 100 km/h innerorts die Donauwörther Straße in Richtung Gersthofer Innenstadt entlangfuhr.

Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte den Fahrer, einen 31-jährigen Mann, schließlich Höhe der Adelbertstraße zum Anhalten bewegen. Wie sich herausstellte, war der 31-Jährige mit knapp unter 1,7 Promille stark alkoholisiert.

Aufgrund der Fahrweise des Mannes wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen ihn ermittelt. Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins musste der 31-Jährige schließlich ohne Führerschein nach Hause laufen.

Renitenter Ladendieb im Arrest gelandet

Oberhausen – Sehr beharrlich und renitent hat sich ein 30-jähriger Augsburger am gestrigen Samstag im Ortsteil Oberhausen gezeigt. Zunächst wurde er um 14.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße erwischt. Er zeigte sich bereits hier sehr aggressiv. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde der Mann zunächst entlassen.

Wenig später gegen 15.15 Uhr betrat er jedoch eine Tankstelle in Oberhausen, bei der er bereits Hausverbot hatte und ohne wie vorgeschrieben eine Maske zu tragen. Darauf angesprochen, beleidigte der 30-Jährige die Tankstellenmitarbeiterin und zeigte sich sehr uneinsichtig. Auch den Anweisungen und dem ausgesprochenen Platzverweis der zwischenzeitlich eingetroffenen Streife leistete der Mann mittlerweile mit knapp über 0,8 Promille keine Folge.

Aufgrund der Unbelehrbarkeit war davon auszugehen, dass der Mann weitere Straftaten begehen würde und er wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen. Dieser wurde durch den zuständigen Bereitschaftsrichter beim AG Augsburg bestätigt.

Bei der Verbringung in den Arrest des PP Schwaben Nord und der dort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgten Blutentnahme leistete der Mann massiven Widerstand. Er konnte nur durch mehrere Polizeibeamte fixiert und in eine Zelle verbracht werden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gegen den Augsburger wird nun wegen verschiedener Delikte, darunter Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ermittelt.

Unbekannter touchiert Fahrradfahrerin und flüchtet

Pfersee – Am 08.01.2022, gegen 07.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Radfahrerin in der Eberlestraße.

Die 27-jährige Radfahrerin wollte von der Eberlestraße nach links in die Leonhard-Hausmann-Straße abbiegen, während der Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen VW Golf zunächst angehalten hatte, um die Radfahrerin vorbeifahren zu lassen, dann jedoch wieder anfuhr und sie am Hinterrad touchierte.

Die junge Frau stürzte daraufhin zu Boden, der VW-Fahrer entfernte sich umgehend von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug hatte den Angaben der Radfahrerin zufolge eine Augsburger Zulassung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 in Verbindung zu setzen.

Kleinkraftrad entwendet

Oberhausen – In der Zeit von Donnerstag (06.01.2022), 15.00 Uhr, auf Freitag (07.01.2022), 11.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Eschenhofstraße abgestellten blauen Roller der Marke Aprilia.

Das versperrte Kleinkraftrad stand auf öffentlichem Verkehrsgrund. Der Wert des Fahrzeugs liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Hinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.