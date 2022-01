EGGENTHAL. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße OAL 3 in Richtung Baisweil. In diesem Moment kam ihr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer entgegen. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam die Frau offenbar ins Rutschen und geriet dabei auf die Gegenspur. Dort kollidierte sie dann frontal mit dem ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur entgegenkommenden jungen Mann. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden, er kam schwer verletzt ins Klinikum Kaufbeuren. Die Verursacherin wurde bei dem Unfall leichter verletzt, sie kam zur vorsorglichen Behandlung ins Klinikum Mindelheim. An beiden Pkw entstand Totalschaden, dieser wird auf ca. 10.000 Euro Gesamtschaden geschätzt. (PI Kaufbeuren)