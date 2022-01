0048 – Fahrt ohne Fahrschein

Stadtbergen – Am 06.01.2022 (Donnerstag) gegen 11.30 Uhr stellten Fahrscheinkontrolleure bei einem 36-Jährigen einen ungültigen Fahrschein fest. Anschließend riefen die Kontrolleure eine Polizeistreife zur Feststellung der Personalien hinzu. Während der Aufnahme nahm der 36-Jährige mehrfach die Mund-Nasen-Bedeckung ab und beleidigte die Polizeistreife. Anschließend rannte der 36-Jährige auf die befahrene Hagenmähderstraße / Bauernstraße. Da durch das Verhalten eine Gefährdung des Mannes und anderer Verkehrsteilnehmer nicht auszuschließen war, folgte die Streife dem 36-Jährigen. Der 36-Jährige zeigte sich weiterhin gegenüber der Polizeistreife sehr aggressiv und wurde daher in Gewahrsam genommen. Da sich der 36-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 36-Jährigen wird unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Leistungserschleichung und Beleidigung ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Vorfall betroffen waren, werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

0049 – Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Dinkelscherben/Au – Am 05.01.2022 (Mittwoch) gegen 22.40 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Audi S3 auf der Durchgangsstraße in Au in ostwärtiger Fahrtrichtung. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer und eine Straßenlaterne. Anschließend blieb der Pkw mit Totalschaden quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Der Schaden an der Mauer und der Laterne wurde auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dinkelscherben war mit 14 Personen vor Ort und musste auslaufende Betriebsstoffe binden. Während der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt Au gesperrt.

0050 – Brennende Garage

Villenbach - Zu einem Brandfall wurden Polizei und Feuerwehr am 05.01.2022 gegen 15:35 Uhr in die Riedstraße im Villenbacher Ortsteil Riedsend gerufen. Dort war es zu einem Schwellbrand im Deckenbereich einer Garage gekommen. Ursächlich für die Brandentwicklung war ersten Erkenntnissen zufolge ein nicht ordnungsgemäß angeschlossener Holzofen. Die eingesetzten umliegenden Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

0051 – Brennender Tannenbaum verursacht hohen Sachschaden

Dillingen - Am 06.01.2022 (Donnerstag) gegen 19.00 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus in der Ziegelstraße. Dort hatte die Bewohnerin im ersten Stock des Hauses noch einmal die Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum angezündet. Dabei griffen die Flammen auf den trockenen Baum über und lösten einen Brand aus. Die Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Durch den Qualm erlitten eine 60-Jährige und eine 85-jährige Hausbewohnerin leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Das Haus ist durch den Brand derzeit nicht bewohnbar. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Dillingen übernommen. Der Sachschaden wird mit ca. 100.000 Euro beziffert.

Die Polizei bittet um Achtsamkeit, da die Bäume in dieser Zeit immer trockener werden.

0052 – Jugendliche zündeln in Tiefgarage

Dillingen - Am 06.01.2022 (Donnerstag) gegen 16.10 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung aus der Tiefgarage in der Rosenstraße. Durch Zeugen konnten vier Jugendliche beobachtet werden, die aus der Garage rannten. Die Feuerwehr Dillingen, die mit 25 Einsatzkräften ausrückte, konnte schließlich einen brennenden Tannenbaum in der Tiefgarage feststellen, der dort angezündet worden war. Durch das rechtzeitige Einschreiten kam es zu keinen Fahrzeugschäden.

Die Beamten konnten letztlich insgesamt sieben Kinder und Jugendliche im Altern von 17, 16 und 12 Jahren ermitteln, die sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung in der Tiefgarage aufgehalten hatten. Diese hatten den Baum aufgefunden und in die Tiefgarage gebracht, wo sie ihn schließlich anzündeten. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 8.000 Euro beziffert. Gegen die Jugendlichen und Kinder wird nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt.