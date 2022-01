FÜRTH. (33) In den vergangenen Tagen wurde in drei Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen und Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Einbrecher drangen von Dienstag auf Mittwoch (04./05.01.2022) über ein aufgehebeltes Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Parkstraße in der Westvorstadt ein. Dort durchwühlten sie alle Räume und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld, hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ebenfalls unbekannte Einbrecher drangen zwischen 26.12.2021 und 06.01.2022 in Abwesenheit der Bewohner durch eine aufgehebelte Tür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mauerstraße ein. Dort durchwühlten sie alle Räume und flüchteten mit entwendetem Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Der Schaden an der Tür wird mit etwa 500 Euro angegeben.

Im dritten Fall verschafften sich Unbekannte am 06.01.2022 auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Theaterstraße. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr erbeuteten der oder die Einbrecher Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

In allen Fällen flüchteten die Täter unerkannt und so bitten die Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Fürther Kripo eventuelle Zeugen, die an den genannten Tatorten verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

