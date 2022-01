LICHTENFELS. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagmittag und Mittwochfrüh Zutritt zu einer Wohnung in Lichtenfels. Nachdem sie die Tür eingetreten hatten, machten sie sich mit einer dreistelligen Bargeldsumme aus dem Staub. Die Polizei Lichtenfels hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch verständigte ein 21-jähriger Lichtenfelser telefonisch die Polizei, weil er erfahren hatte, dass Einbrecher ihr Unwesen in seiner Wohnung getrieben hatten. Der Vater des jungen Mannes hatte am Mittwochmorgen in der Unterkunft seines Sohnes nach dem Rechten gesehen. Dabei stellte er fest, dass die Tür offen stand und das Schloss erheblich beschädigt war. Nachdem er seinem Sohn von seinen Wahrnehmungen berichtet hatte, fiel auf, dass in der Wohnung von einem Umschlag mit einer mittleren dreistelligen Bargeldsumme jede Spur fehlt. Die Täter entkamen unterdessen unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Lichtenfelser Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und richtet folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer ist im Zeitraum zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 7.50 Uhr, auf den Einbruch im Mehrfamilienhaus in der Professor-Arneth-Straße aufmerksam geworden?

Wem sind vielleicht schon vorher verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Wohnsiedlung nördlich des Klinikums Lichtenfels aufgefallen?

Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Einbrechern machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Tel.-Nr. 09571/9520-0 entgegen.