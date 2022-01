NÜRNBERG. (31) Wie mit Meldung 20 vom 04.01.2022 berichtet, hatten zwei Unbekannte am 03.01. einer Seniorin die Handtasche geraubt. Die Polizei bittet eventuelle Finder der Handtasche, sich zu melden.

Einer der Täter war nach dem Raub in Richtung Zollerstraße geflüchtet. In der Schneppenhorststraße wurden dann Teile des Inhalts der geraubten Handtasche aufgefunden. Es ist möglich, dass der mutmaßliche Räuber die Handtasche dann in der Nähe weggeworfen oder in einer Mülltonne entsorgt hat.

Mögliche Finder der schwarzen Lederhandtasche mit einer Art “Schuppenmuster“ aus Dreiecken und Vierecken werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen, damit an der Tasche noch mögliche Spuren gesichert werden können.

Erstellt durch: Rainer Seebauer