KELHEIM (LKRS. KELHEIM). Am Mittwoch wollte eine 63-jährige Fußgängerin die Hemauer Straße in Kelheim überqueren und wurde von einem Auto erfasst. Die Dame erlag am Donnerstag ihren schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Kelheim ermittelt.

Wie bereits am Mittwoch veröffentlicht, ereignete sich am 05.01.2022 gegen 07:35 Uhr in der Hemauer Straße in Kelheim ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Die 63-jährige Fußgängerin verstarb am Donnerstag in Folge der schweren Verletzungen, die sie sich bei dem Verkehrsunfall zugezogen hat.

Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall führt die Polizeiinspektion Kelheim.