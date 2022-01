Am Donnerstag, 06.01.2022, gegen 22:55 Uhr befuhr eine 27jährige aus dem Landkreis Schwandorf, mit ihrem PKW Mazda die Regensburger Straße, von Klardorf kommend in Richtung Schwandorf. Auf Höhe der dortig aufgelassenen Deponie, stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden 50jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Schwandorf zusammen. Dieser erlitt hierbei schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft Amberg die Zuziehung eines Sachverständigen an.

Die Polizeiinspektion Schwandorf hat die Ermittlungen vor übernommen.