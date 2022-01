BAYREUTH. Bislang Unbekannte hatten es in den letzten Tagen auf ein Einfamilienhaus in der Innstraße abgesehen. Sie versuchten, die Haustür aufzuhebeln, die jedoch standhielt. So mussten sie ohne Beute wieder abziehen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dass ihr Haus zum Ziel von Ganoven geworden war, realisierte die 63-jährige Bewohnerin erst am Mittwochnachmittag. Sie fand in der Nähe ihres Wohnanwesens ein Hebelwerkzeug, das ihr verdächtig erschien. Sie erinnerte sich, dass sie in einer der Nächte zuvor verdächtige Geräusche an ihrer Haustür vernommen hatte. Diese waren jedoch verstummt, als sie im Haus das Licht einschaltete, weshalb sie dem Vorfall keine weitere Beachtung schenkte. Als sie jetzt angesichts ihres Fundes die Zugangstür genauer unter die Lupe nahm, entdeckte sie eine oberflächliche Beschädigung, die auf einen Einbruchsversuch schließen lässt. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat seit der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bayreuther Innstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang stehen könnten?

Wem sind vielleicht schon vorher verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Roter Hügel rund um die Innstraße aufgefallen?

Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Einbrechern machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.