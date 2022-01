27. Pkw kollidiert mit Gegenverkehr; zwei Personen leicht verletzt - Allach

Am Mittwoch, 05.01.2022, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 56-Jährige aus München mit ihrem Pkw Smart den Paul-Ehrlich-Weg in Fahrtrichtung Allach. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte sie die Brücke über die Bundesautobahn A99 geradeaus überqueren.

Zur selben Zeit befuhr ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seinem Pkw Jaguar ebenfalls den Paul-Ehrlich-Weg in Richtung Langwied und kam dem Smart auf der Brücke entgegen.

Dabei geriet der 37-Jährige beim Befahren der Brücke auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dabei mit dem Smart der 56-Jährigen. Der Smart kippte durch den Stoß auf die rechte Seite und rutschte mit dem Dach gegen die Leitplanke. Der Jaguar des 37-Jährigen stieß ebenfalls gegen die gegenüberliegende Leitplanke.

Da die 56-Jährige und ihre Beifahrerin, eine 26-Jährige aus München, das Fahrzeug alleine nicht verlassen konnten, mussten sie durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden. Dafür wurde das Dach des Pkw abgetrennt. Die 56-Jährige und die 26-Jährige wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Leitplanke der Landeshauptstadt München wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 90.000. Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Paul-Ehrlich-Weg für die Dauer von zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Verkehrspolizei München.

28. Unfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person leicht verletzt - Aying

Am Mittwoch, 05.01.2022, gegen 17:20 Uhr, befand sich ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Freising als Fußgänger an der Forststraße in Aying. Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug betrat er die Forststraße.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 35-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München mit seinem Pkw Audi die Forststraße in Richtung Rosenheimer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der 22-Jährige die Straße unmittelbar vor dem Pkw des 35-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 22-Jährige wurde durch den Aufprall zuerst gegen die Frontscheibe und dann gegen einen Gartenzaun geworfen. Dadurch wurde er verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der 35-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein leichter Sachschaden am Pkw und am Zaun. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei München führt die Ermittlungen zum Fall.

29. Körperverletzung mit Todesfolge - Landkreis München

Am Freitag, 31.12.2021, kam es im Rahmen einer Silvesterfeier in einem Pflegeheim in Unterhaching zu einer Streitigkeit zwischen einer 93-Jährigen Bewohnerin und einem 89-jährigem Bewohner. Nach ersten Erkenntnissen war der Anlass des Streites ein durch die 93-Jährige zum Lüften geöffnetes Fenster, welches den 89-Jährigen gestört habe.

Im Laufe des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei stürzte die 93-Jährige zu Boden und zog sich eine Verletzung zu. Im Rahmen der medizinischen Versorgung verstarb die 93-Jährige am nächsten Tag in einem Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat 11 (Tötungsdelikte) geführt.

30. Brand einer Scheune - Aying

Am Donnerstag, 06.01.2022, gegen 02:15 Uhr, meldete sich ein Mitteiler beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass in Aying im Oberschops eine Scheune in Vollbrand stehe. Vor Ort konnten die eingesetzte Feuerwehr und die Streifen die bereits komplett in Flammen stehende Scheune feststellen.

Laut Eigentümer, einem 57-Jährigen aus dem Landkreis München, fand sich in der Scheune ein Radlader, mehrere Kälber, Arbeitsgeräte sowie eine große Menge an Brennholz und Heu. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt. Durch das Feuer wurde die Scheune komplett zerstört. Die darin befindlichen Kälber konnten aufgrund der starken Hitzeentwicklung nicht mehr gerettet werden. Den eingesetzten Feuerwehrkräften gelang es, ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Gegen 03:30 Uhr war das Feuer gelöscht. Es wurde keine Person verletzt. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250.000 Euro.

Das Fachkommissariat 13 (Brand) hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Brandfahnder eingeschalten.

31. Trickdiebstahl durch falsche Wasserhandwerker - Untersendling

Am Mittwoch, 05.01.2022, gegen 15:00 Uhr, meldete sich ein über 90-Jähriger aus München beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass bei ihm eingebrochen worden sei.

Nach ersten Ermittlungen klingelte ein unbekannter Mann beim über 90-Jährigen und gab an, als Handwerker für die Wasserversorgung in die Wohnung zu müssen. Als Grund benannte der unbekannte Täter Probleme mit der Wasserversorgung, weshalb er den über 90-Jährigen ins Badezimmer delegierte. Der unbekannte Täter hielt sich dabei gemeinsam mit dem über 90-Jährigen für einige Zeit im Bad auf und verließ daraufhin unter einem Vorwand die Wohnung.

In der Zwischenzeit gerieten ein oder mehrere unbekannte Täter bzw. Täterinnen durch die unverschlossene Wohnungstür in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nachdem der über 90-Jährige wieder alleine war, stellte er fest, dass ein Geldbeutel, der sich in einem Schrank im Schlafzimmer befand, entwendet wurde. Zudem fehlte eine Geldkassette aus dem Wohnzimmer. Der Beuteschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall übernimmt das Fachkommissariat 65.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hinterbärenbadstraße, Rattenberger Straße, Heiterwanger Straße, Fernpaßstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

32. Einbruch in Geschäftsräume - Hohenbrunn

Im Zeitraum vom Dienstag, 04.01.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 05.01.2022, 07:15 Uhr, begaben sich ein oder mehrere unbekannte Täter bzw. Täterinnen auf die Gebäuderückseite eines Geschäftes und versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Fenster aufzuhebeln. Eines der Fenster wurde im Anschluss eingeschlagen, sodass die Täter bzw. die Täterinnen in einen Werkstattbereich des Gebäudes eindringen konnten.

Dort wurde das Lager durchsucht und diverse Werkzeuge und andere Gegenstände entwendet. Im weiteren Verlauf verließen der oder die Täter bzw. Täterinnen das Gebäude auf dem Betretungsweg und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Beuteschaden liegt in einem fünfstelligen Wert.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 52.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Landstraße, Robert-Bosch-Straße, Rudolf-Diesel-Straße, Otto-Hahn-Straße, Prinz-Alfons-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.