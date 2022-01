0037 – Brand in Mehrfamilienhaus

Hochzoll – Am 05.01.2022 (Mittwoch) gegen 02.00 Uhr kam es in der Oberstaufener Straße zu einem Wohnungsbrand. Laut ersten Erkenntnissen war Ausgangspunkt des Brandes ein Gegenstand im Kaminabzugsloch. Da an der Wand kein Ofen angebracht war, ist anzunehmen, dass die Bewohner den Gegenstand in das Kaminabzugsloch steckten, um einen Durchzug in der Wohnung zu verhindern. Als letztendlich die Bewohner in der Wohnung darüber ihren Holzofen schürten, entzündete sich der Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Wegen fahrlässiger Brandstiftung wird ermittelt.

0038 – Trunkenheitsfahrt

Göggingen – Am 05.01.2022 (Mittwoch) gegen 02.30 Uhr wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer auf der Gabelsbergerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim 35-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt war daher für den 35-Jährigen beendet und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

0039 – Verbotenes Fahrzeugrennen

Innenstadt – Am 05.01.2022 (Mittwoch) gegen 00.00 Uhr fielen einer Polizeistreife zwei Fahrzeuge am Mittleren Graben auf. An einer Ampel hupte der 20-Jährige mit seinem BMW mehrmals und forderte damit offenbar den 18-Jährigen mit seinem Mercedes zu einem Rennen auf. Als die Ampel dann auf Grün schaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge auf über 100 km/h. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin umgehend die Verfolgung beider Fahrzeuge auf. Schlussendlich wurden beide Fahrzeuge von den Einsatzkräften angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Beide Fahrzeuge wurden anschließend beschlagnahmt und der Führerschein des 20-Jährigen sichergestellt. Gegen beide Pkw-Fahrer wird nun wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.