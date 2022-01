REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag drang ein Unbekannter in eine Firma ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwischen Montag, 3. Januar 2022, 16.45 Uhr und Dienstag, 4. Januar 2022, 07.00 Uhr drang ein bislang Unbekannter gewaltsam in das Büro einer Firma in der Straubinger Straße ein. Ob der Täter dabei etwas entwendet hat, ist bisher noch Teil der Ermittlungen. Durch das Eindringen entstand an dem Gebäude ein Sachschaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sicherte vor Ort Spuren und führt die weiteren Ermittlungen.

Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Straubinger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.