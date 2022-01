TIRSCHENREUTH. Polizeihauptkommissar Günther Burkhard übernahm zum 1. Januar 2022 die Leitung der Polizeiinspektion Tirschenreuth.

Am Mittwoch, den 5. Januar 2022 erfolgte die Amtseinführung des neuen Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Tirschenreuth PHK Günther Burkhard durch Polizeivizepräsident Thomas Schöniger. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona Pandemie konnte diese Veranstaltung bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth lediglich im kleinen Kreis durchgeführt werden. Die Bestellungsurkunde für sein neues Amt als Dienststellenleiter der Kreisstadtinspektion wurde Burkhard bereits vor dem Jahreswechsel von Polizeipräsident Norbert Zink ausgehändigt (siehe Bild in der Anlage).

Wie Polizeipräsident Zink bei der Verabschiedung des ehemaligen Dienststellenleiters EPHK a. D. Werner Schönfelder, hob auch Polizeivizepräsident Schöniger in seiner Rede die gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Tirschenreuth hervor. „Der Wert der Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Tirschenreuth wird bei der Betrachtung verschiedener Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, der Häufigkeitszahl oder der Aufklärungsquote deutlich. All diese Ergebnisse stellen im oberpfalz- und bayernweiten Vergleich einen sehr guten Wert dar.“

Da der vorherige Leiter der Polizeiinspektion Tirschenreuth, Werner Schönfelder, bereits Ende November verabschiedet wurde und Polizeihauptkommissar Burkhard die Leitung der Inspektion erst zum 01. Januar 2022 übernahm, war übergangsweise Kriminalhauptkommissar Johannes Zeug als Interimsleiter eingesetzt. Herr Zeug verrichtet seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth für sechs Monate im Rahmen des verbandsinternen Personalauswahl und –entwicklungskonzepts für ein Spitzenamt in der dritten Qualifikationsebene.

Abschließend dankte Polizeivizepräsident Schöniger Herrn Zeug für die eigenverantwortliche Leitung der Polizeiinspektion Tirschenreuth und wünschte Herrn Burkhard für seine zukünftige Aufgabe alles Gute und ein glückliches Händchen.

Werdegang PHK Burkhard

Der neue Inspektionsleiter, Polizeihauptkommissar Burkhard, begann im März 1990 seine Karriere im mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Im Anschluss führte ihn sein Weg zum Polizeipräsidium München. Hier war er zunächst beim Personen- und Objektschutz tätig, bevor er mehrere Jahre beim Abschnitt Ergänzungsdienst in der Münchener Einsatzhundertschaft arbeitete.

Im Jahr 1998 ging es für den gebürtigen Oberpfälzer wieder in Richtung Heimat. Er war von 1998 bis 2003 bei der GPS Waidhaus am Grenzübergang als Passkontrollbeamter eingesetzt. Danach arbeitete er bei der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf., ehe er 2004 das Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht antrat.

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums war Günther Burkhard bereits über fünf Jahre bei der PI Tirschenreuth als stellvertretender Dienstgruppenleiter tätig. Von 2011 bis 2015 arbeitete er bei der PI Weiden i.d.OPf. als Sachbearbeiter Einsatz sowie Pressesprecher und organisierte dort auch den jährlichen Verkehrssicherheitstag „Boxxenstopp“. Im Jahr 2016 wechselte der Polizeihauptkommissar zur PI Neustadt a.d. Waldnaab als Dienstgruppenleiter. Während dieser Zeit leistete er auch verschiedene Stationen im Rahmen der Führungskräfteauswahl ab. Zuletzt war der Windischeschenbacher stellvertretender Leiter des Staatsschutzkommissariates der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.

Seine Freizeit verbringt der Vater zweier bereits erwachsener Kinder am liebsten mit seiner Frau und dem Hund in der freien Natur.