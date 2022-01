BAMBERG. Aufmerksame Zeugen überführten in Bamberg einen Taschendieb. Bamberger Kriminal- und Stadtpolizei ermittelten gemeinsam den Tatverdächtigen.

Am Dienstagabend studierte eine 59-jährige Bambergerin im Inselgebiet den Busfahrplan an einer Haltestelle, als ein Mann sie in ein Gespräch verwickelte und während dessen unbemerkt ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendete.

Couragierte Zeugen beobachteten den Vorfall und machten die Frau auf den Diebstahl aufmerksam. Ein 24-Jähriger nahm sogar noch die Verfolgung des Tatverdächtigen auf, leider erfolglos.

Dank der guten Personenbeschreibung, kamen die Bamberger Polizeikräfte noch am Abend auf die Spur des Diebes. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der marokkanische Staatsangehörige muss sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.