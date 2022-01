BAYREUTH. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Bayreuther Restaurant Bargeld. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitagnachmittag versperrte der Eigentümer sein italienisches Restaurant in der Erlanger Straße. Als eine Angestellte am Folgetag für Reinigungsarbeiten vorbeikam, erlebte sie eine böse Überraschung: Das Fenster zum Gastraum stand offen und eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro fehlte. Offenbar waren bislang unbekannte Einbrecher so in das Restaurant eingedrungen und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die im Zeitraum vom 31. Dezember 2021, 15.30 Uhr, bis zum 1. Januar 2022, 12.45 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Erlanger Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.