0032 – Sachbeschädigung an Kfz

Oberhausen – In der Zeit vom 02.01.2022, 12.00 Uhr, bis 02.01.2022, 14.00 Uhr, wurde ein geparkter Porsche 991 Carrera beschädigt. Ein bislang Unbekannter zerkratzte den Pkw in der Pfarrhausstraße / Kiesowstraße am Kotflügel. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter Tel. 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

0033 – Erlöschen der Betriebserlaubnis

Lechhausen – Am 03.01.2022 (Montag) gegen 10:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw-Fahrer der Am Mittleren Moos unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten mehrere technische Mängel am Fahrzeug fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Weiterfahrt wurde aus diesem Grund unterbunden und ein Gutachter hinzugezogen.

Es wurden insgesamt folgende Mängel festgestellt:

- unzulässige Frontscheibenfolie

- Warnblinkanlage unzulässig programmiert

- unzulässiger Frontspoiler

- unzulässige Distanzscheiben

- Lenkgetriebe ausgeschlagen

- folierte Rückleuchten

- Abschleppeinrichtung vorne dauerhaft montiert

Der Pkw-Fahrer wird nun wegen dem Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung angezeigt.

0034 – Trunkenheitsfahrt

Kriegshaber – Am 03.01.2022 (Montag) gegen 23:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter-Fahrer, nachdem er mit Schlangenlinien auf der Ulmer Straße fuhr und ein Rotlicht missachtete. Während der Kontrolle wurde beim 39-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der 39-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.