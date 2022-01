DIESSEN AM AMMERSEE, LANDKREIS LANDSBERG AM LECH. In der Nacht von 2021 auf 2022 wurde eine 17-jährige Frau in der Grünhütlstraße von vier bislang unbekannten Männern sexuell belästigt.

Die junge Frau war nach eigenen Angaben gegen 23.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Süden unterwegs, als neben ihr ein hellfarbener Pkw mit Bad Tölzer Kennzeichen anhielt. Aus dem Wagen stiegen kommentarlos vier Männer mit südländischem Erscheinungsbild im Alter von ca. 25 und 30 Jahren und bedrängten die aus dem Landkreis stammende Schülerin sexuell. Dabei griffen sie der jungen Frau unter die Kleidung, um diese im Intimbereich zu berühren. Erst als ein anderer Pkw die Straße passierte, ließen die Männer von ihrem Opfer ab und entfernten sich.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem o. g. Vorfall stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.