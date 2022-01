WÜRZBURG. Am Neujahrsmorgen haben Beamte der Polizei Würzburg einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, nachdem dieser in eine Gaststätte in der Innenstadt eingebrochen war. Gegen den 27-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



In den Morgenstunden waren Reinigungskräfte auf einen Mann aufmerksam geworden, der mutmaßlich in das Restaurant eingebrochen war, und verständigten die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte den Tatverdächtigen schnell vorläufig festnehmen. Hierbei leistete der Mann Widerstand und versuchte sich mit Schlägen der Festnahme zu entziehen. Eine Beamtin wurde dabei von einem Faustschlag getroffen. Sie konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge Marihuana.



Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 27-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang, führt die Kriminalpolizei Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg.