TROSDORF, LKR. BAMBERG. Vergangene Woche trieben Trickbetrüger in Trosdorf ihr Unwesen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am frühen Dienstagabend machten zwei unbekannte Täter das Industriegebiet in Trosdorf unsicher und versuchten gegen 17.45 Uhr in mehreren Ladengeschäften Beute zu machen.

Bisher ist bekannt, dass die Gauner in einem Getränkemarkt und einem Discounter die Mitarbeiter an der Kasse darum baten, Geldscheine zu wechseln. In einem Fall waren sie erfolgreich und erbeuteten nahezu 100 Euro. Eventuell versuchten sie auch in umliegenden Geschäften ihr Glück.

Die beiden männlichen Täter sind jeweils

zirka 35 Jahre alt

170 bis 175 Zentimeter groß

und sehen südländisch aus.

Einer der beiden war schlank, trug eine schwarze Wollmütze, dunkle Oberbekleidung und eine Jogginghose. Der zweite Täter wird als etwas kräftiger beschrieben und war mit einer Jeans bekleidet.

Zeugen, die sich am Dienstagabend in der Industriestraße in Trosdorf aufhielten und Angaben zu den beschriebenen Personen und/oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.

Ob es einen Zusammenhang zu dem Wechselbetrug im Bamberger Osten gibt, der sich ebenfalls am Dienstagabend, kurz vor Ladenschluss, in einem Discounter ereignete, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen (siehe Pressebericht vom 30.12.2021).