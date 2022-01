NÜRNBERG. (20) Am späten Nachmittag hatten Unbekannte gestern (03.01.22) eine Rentnerin beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:45 Uhr war die 81-Jährige in der Rothenburger Straße auf dem Nachhauseweg, als sie offenbar von zwei Unbekannten verfolgt wurde. Unvermittelt griff einer der beiden die schwarze Handtasche der Dame und entriss sie ihr aus der Hand. Da die Seniorin die Handtasche festhielt, musste der mutmaßliche Räuber vehement daran zerren, um die Tasche zu erlangen. Er flüchtete anschließend in Richtung Marie-Juchacz-Park. Sein Begleiter rannte durch das Wohngebiet in Richtung Zollerstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich um den Tatort verlief leider erfolglos.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Der Unbekannte der der Frau die Tasche entriss, soll etwa 180 cm groß sein, sein Begleiter etwa 160 cm. Beide waren dunkel gekleidet mit Kapuzen

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer