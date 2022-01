BAYREUTH. Die Feierlichkeiten ins neue Jahr endeten für einen 35-jährigen Bayreuther schadensträchtig. Im Lauf der Neujahrsnacht kam ihm seine Jacke samt Wohnungs- und Fahrzeugschlüssel abhanden. Als er am nächsten Tag wieder zuhause war, stellte er unter anderem den Diebstahl seines Autos fest. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Der Mann verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag bei einer Feier in der Erlanger Straße. Von dort begab er sich in die Wiesenstraße, wo er bei Bekannten nächtigte. Im Verlauf des Abends erlitt er den Verlust seiner Jacke, in welcher sich neben seiner Geldbörse auch seine Wohnungsschlüssel befunden hatten.

Als der 35-Jährige schließlich am Samstagabend wieder in seine Wohnung in der Tunnelstraße zurückkehrte, bemerkte er, dass sich ungebetene Gäste darin aufgehalten hatten. Vermutlich verschafften sich die bislang Unbekannten mit dem verlorenen Schlüssel Zugang und erbeuteten eine Spielkonsole. Außerdem fehlte vom Auto des Mannes, einem dunklen VW Golf Sportsvan, jede Spur. Der gesamte Entwendungsschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer ist in der Silvesternacht von Freitag auf Samstag auf die Diebstahlshandlung einer Jacke im Stadtgebiet Bayreuth oder auf die Entwendung des Fahrzeugs in der Tunnelstraße aufmerksam geworden?

Wem ist der gestohlene VW Sportsvan, schwarz/grau, mit den amtlichen Kennzeichen BT-O 1985 aufgefallen?

Wer kann Angaben zum Verbleib des weiteren Diebesguts, unter anderem eines Apple iPhone und einer PlayStation 4-Spielkonsole, machen?

Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei unter Tel. 0921/506-0 entgegen.