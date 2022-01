0028 – Zwei Personen von Quartett angegangen

Petersdorf (Lkrs. Aichach) – Eine Gruppe von vier Männern ging am 31.12.2021 (Freitag) gegen 19.30 Uhr auf zwei Personen im Petersdorfer Gemeindeteil Gebersdorf los. Sie forderten auf einem Geh-/Radweg am Ortseingang deren mitgeführten Gegenstände und Wertsachen. Dabei sollen sie auch auf die 16-Jährige und den 21-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete das Quartett. Die beiden 16- bzw. 21-Jährigen wurden leicht verletzt. Es kam zu keinem Beuteschaden. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-3810 zu melden.

0029 – Dachträger löst sich auf Autobahn

BAB A8/ AS Friedberg/ FR Stuttgart – Am 02.01.2022 (Sonntag) war ein Land Rover auf der Autobahn A8 unterwegs. Auf Höhe der AS Friedberg löste sich dessen Dachgrundträger und fiel auf die Fahrbahn. Ein Daimler konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Träger. Dabei wurde sein Vorderrad beschädigt. Der Verursacher konnte vor Ort durch die Polizeistreife angetroffen werden. Da sich sein Wohnsitz in Spanien befand, musste er eine Barzahlung leisten, bevor er – mit Grundträger im Fahrzeug – die Weiterreise antrat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

0030 – Autofahrer auf drei Reifen unterwegs

Schwabmünchen - Am Sonntag, 02.01.2022, beobachtete gegen 21:30 Uhr ein Passant, wie an einem Pkw, der in der Kaufbeurer Straße unterwegs war, während der Fahrt sich am rechten Vorderrad der Reifen löste und abfiel. Den Fahrer schien das nicht groß zu stören. Er fuhr einfach auf drei Reifen weiter. Die herbeigerufene Streife der PI Schwabmünchen folgte den Kratzern, die die Felge des Fahrzeugs auf der Fahrbahn hinterließ und stieß dann auf das Fahrzeug und den Fahrer. Ein Alkoholtest ergab, dass der 53-jährige mit knapp 1,2 Promille den dreirädrigen Pkw gesteuert hatte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und zudem wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem er offenbar auf der Fahrt auch eine Werbetafel umgefahren hatte.

0031 – Körperverletzung am Bauernmarkt

Dasing - Am 02.01.2022 gegen 15:45 Uhr, ereignete sich eine wechselseitige Körperverletzung zwischen mehreren Durchreisenden am Bauernmarkt in Dasing. Hierbei standen wohl zwei Bekannte, ein 62-jähriger und ein 25-jähriger, mit ihren Pkws im Bereich der Busparkplätze. Als ein ebenfalls 62-jähriger französischer Busfahrer mit seinem Reisebus am Bauernmarkt halt machen wollte, musste dieser mit seinem Bus sehr nahe an die Pkw heranfahren, da sonst keine andere Abstellmöglichkeit frei gewesen wäre. Beim Abstellen des Motors, machte der Bus einen Ruck nach vorne, wobei dies von den Beiden Pkw-Fahrern als Provokation wahrgenommen wurde. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, drangen die beiden Pkw-Fahrer in den Bus ein und gingen auf den Busfahrer los. Hierbei kam es zur wechselseitigen Körperverletzung, wobei der 62 jährige Pkw-Fahrer Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitt, jedoch nicht ärztlich behandelt werden musste. Die Beiden anderen blieben weitestgehend unverletzt. Alle drei Beteiligten erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.