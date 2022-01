12. Einbruch in Einfamilienhaus – Pullach

Am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 18.50 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen Alarm an einem Einfamilienhaus in Pullach informiert.

Vor Ort konnten durch die eingesetzten Streifen eingeschlagene Scheiben an der Balkontür im ersten Obergeschoss festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über einen Gartenzaun auf das Grundstück und nutzten einen Tisch, um auf den Balkon zu klettern. Dort wurde die Balkontür mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen, so dass man ins Haus gelangen konnte.

Im Anschluss wurden sowohl der erste als auch der zweite Stock nach Wertsachen durchsucht. Die Täter entwendeten diversen Schmuck und Handtaschen in einem fünfstelligen Eurobereich. Danach verließen die Tatverantwortlichen das Wohnhaus über ein Fenster im ersten Obergeschoss in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zugspitzstraße, Dr.-Carl-von-Linde-Straße, Herrmann-Roth-Weg und Gabriel-von-Seidel-Straße (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

13. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung und Körperverletzung – Obergiesing

Am Sonntag, 02.01.2022, gegen 20:50 Uhr, befanden sich drei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren auf einer Parkbank am Bahnhofsplatz in Obergiesing. Während sie dort saßen, kam ein ihnen bekannter stark alkoholisierter 16-Jähriger aus München zur Parkbank hinzu und setzte sich neben die 13-Jährige.

Kurz darauf begann er alle drei Mädchen zu belästigen, indem er sie gegen ihren Willen umarmte, am Gesäß berührte, streichelte und versuchte sie zu küssen. Als die drei versuchten zu flüchten, hielt der 16-Jährige zwei von ihnen fest und schubste sie zu Boden. Dabei verletzten sie sich leicht. Anschließend entfernte er sich.

Kurze Zeit später wollten die Mädchen das Geschehene nochmals mit dem 16-Jährigen klären und gingen zu dessen betreuten Wohneinrichtung. Dort zeigte er sich äußerst aggressiv und beleidigte die Mädchen, weshalb sie sich zu einer Betreuerin flüchteten. Diese verständigte die Polizei.

Vor Ort konnte der 16-Jährige durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht werden. Aufgrund seines körperlichen Zustandes wurde er im Gewahrsam belassen und am nächsten Morgen von der Dienststelle aus entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

14. Führerscheinbeschlagnahme nach Kraftfahrzeugrennen – Schwabing-Freimann

Am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 21:30 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) ein Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (über 150 km/h) in der Ingolstädter Straße stadtauswärts auf.

An dieser Straßenstelle ist Tempo 50 erlaubt. Die Beamten versuchten dem vorbeifahrenden Fahrzeug hinterher zu fahren. Dies gelang zunächst nicht. Erst an der Kreuzung Ingolstädter Straße Ecke Frankfurter Ring konnte der Fahrzeugführer angehalten und angesprochen werden.

Der 24-jährige Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug von seinem Arbeitgeber ausgeliehen. Nach der Sachbearbeitung vor Ort wurde der Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I beschlagnahmt. Das Fahrzeug konnte durch einen Berechtigten vor Ort mitgenommen werden.

Den 24-Jährigen erwartet unter anderem eine Anzeige wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen. Der Führerschein bleibt bis auf weiteres beschlagnahmt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

15. Gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche – Berg am Laim

Bereits in der Vergangenheit kam es zwischen einem 31-Jährigen und einem 30-Jährigen, beide Bewohner eines Wohnheimes in Berg am Laim zu Streitigkeiten.

Am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 16:40 Uhr, eskalierte der Streit, woraufhin der 31-Jährige dem 30-jährigen Mitbewohner mit einer zerbrochenen Glasflasche angriff. Er verletzte diesen dabei schwer im Bereich des Kopfes. Durch den Angriff erlitt er tiefe Schnittwunden im Bereich der Wange. Anschließend flüchtete der 31-Jährige vom Tatort.

Der 30-Jährige wurde sofort vor Ort versorgt. Notarzt und Polizei wurden verständigt.

Der 31-jährige Angreifer konnte vor dem Anwesen durch die Polizei festgenommen werden. Auch er verletzte sich durch die Auseinandersetzung leicht an der Hand.

Der 30-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo die Verletzungen chirurgisch behandelt werden.

Gegen den 31-Jährigen wurde am Freitag, 31.12.2021, wegen des dringenden Tatverdachts aufgrund der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

16. Sachbeschädigung durch Graffiti – Obergiesing

Am Freitag, 31.12.2021, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr brachten bislang unbekannte Täter im Bereich der Justizvollzugsanstalt in der Stadelheimer Straße mit roter Sprühfarbe auf eine Fläche von ca. 1,50 x 6 Meter einen großen Schriftzug mit staatsschutzrelevanten Inhalt auf. Anschließend entfernten sich die Tatverantwortlichen vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

17. Staatsschutzrelevante Schmierschriften – Gern

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.12.2021, 16:30 Uhr, bis Freitag, 31.12.2021, 10:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter im Bereich der Nürnberger Straße, Hohenlohestraße, Paschstraße und Klugstraße mehrere Wände mit schwarzer Sprühfarbe. Die angebrachten Schriftzüge bzw. Symbole hatten staatsschutzrelevanten Bezug. Die Symbole und Schriftzüge wurden abgedeckt. Eine endgültige Beseitigung erfolgt zeitnah. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.