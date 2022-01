FÜRTH. (13) In der Nacht zu Neujahr (01.01.2022) brach ein Jugendlicher in ein Blumengeschäft in der Fürther Nordstadt ein. Beamte nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fest.



Gegen 01:00 Uhr beobachteten Zeugen eine Gruppe Jugendlicher, die sich an der Eingangstür eines Blumenladens in der Erlanger Straße zu schaffen machten.

Einer der Beteiligten warf Gegenstände gegen die gläserne Tür und sorgte durch zusätzliche Tritte dafür, dass die Verglasung zerbrach.

Im Innenraum entwendete der Tatverdächtige einen Blumentopf samt Zweigen und Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten Beamte der Polizeiinspektion Fürth den 16-Jährigen noch im Nahbereich und nahmen diesen vorläufig fest. Den Blumentopf hielt er hierbei noch in Händen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem Münzgeld, welches mutmaßlich zuvor aus der Kasse entnommen worden war.

Der Schaden an der Glastür wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Inwieweit die anderen Personen aus der Gruppe tatbeteiligt gewesen sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Fürth geführt werden.

