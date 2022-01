HELDENSTEIN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Mittwochabend, 29. Dezember 2021, brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine Bankfiliale in Heldenstein ein. Es entstand Sachschaden, ein Stehlschaden wurde nicht festgestellt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Über ein Fenster auf der Gebäuderückseite drangen der oder die Täter am Abend des 29. Dezember gegen 19.45 Uhr gewaltsam in das Gebäude der VR Bank in der Schulstraße in Heldenstein ein. Es wurden Räume durchsucht und Schubladen und Schränke geöffnet. Entwendet wurde, nach bisherigem Kenntnisstand, jedoch nichts. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Kripo Mühldorf am Inn übernommen. Dabei bitten die Beamten auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Zeit zwischen 19.00 und 20.00 Uhr am vergangenen Mittwochabend (29.12.2021) im Umfeld der Bankfiliale in der Schulstraße in Heldenstein verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder verdächtige Geräusche wahrgenommen?

Wer kann der Kriminalpolizei sonst Hinweise in dem Fall geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 36730.