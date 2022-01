BUCH A. ERLBACH, LKR. LANDSHUT. Eine Bankfiliale in der Hauptstraße wurde am Sonntag, 02.01.2022, etwa gegen 21.15 Uhr Ziel eines Einbruchs.

Heute früh bemerkte ein Bankmitarbeiter zu Geschäftsbeginn, dass bislang unbekannte Täter über ein aufgebrochenes Fenster in die Bank eingestiegen sind und dabei vergeblich versucht haben, sich Zugang zum Tresorraum bzw. zum Geldausgabeautomaten zu verschaffen. Bei dem Einbruch entstand ersten Schätzungen nach rund 1500 Euro Sachschaden.

Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am gestrigen Sonntag, zwischen 21.00 Uhr bis ca. 21.45 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße/Kugelpoint/Lohberggasse beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen. Die Ermittler der Landshuter und Passauer Kripo bitten weiterhin um Zeugenhinweise zu den Einbrüchen in Hohenthann, Kröning, Abensberg bzw. in Falkenberg.

Ermittler prüfen Tatzusammenhänge zu weiteren Einbrüchen - wählen Sie den Notruf "110" bei verdächtigen Beobachtungen

Ob ggf. Tatzusammenhänge zu einer Reihe von Bankeinbrüchen in Niederbayern bestehen, ist u. a. Gegenstand der derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wählen Sie unverzüglich den Notruf "110" sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen!

Veröffentlicht: 03.01.2022, 10.50 Uhr