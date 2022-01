TRAUNSTEIN / SIEGSDORF. Seit den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2022 wurde ein 19-Jähriger nicht mehr gesehen. Er wurde am Abend des 2. Januar von Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zum Aufenthaltsort des jungen Mannes.

Angehörige meldeten einen 19-Jährigen am Abend des 2. Januar bei der Polizei in Traunstein als vermisst. Es handelt sich dabei um David HENNEKE aus Siegsdorf.

Der junge Mann war in der Silvesternacht zunächst bei einer Feier am Stadtplatz in Traunstein, später begab er sich zu einer Feier in Traunstein in der Flurstraße. Von dort aus entfernte er sich nach Mitternacht (1. Januar) gegen 03.15 Uhr in unbekannte Richtung.

Beschreibung:

David Henneke ist 19 Jahre alt, 186 cm groß, hat eine schlanke schlanke Figur, dunkle Haare (oben kurz und im Nacken etwas länger); Er trägt vermutlich eine dunkle Hose und blaue Turnschuhe, eine schwarze Fleece-Jacke mit der Aufschrift der Brauerei Wieninger, vermutlich hat er einen orangefarbenen Rucksack dabei.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Herrn Henneke geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 zu melden oder den Notruf 110 zu wählen.