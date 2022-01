0020 - Garagenbrand durch Glutreste (bereits lokal gemeldet)

Asbach-Bäumenheim - Am Neujahrstag wurde der Integrierten Leitstelle in Augsburg gegen 12:00 Uhr ein Garagenbrand in der Beethovenstraße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus konnte verhindert werden. Der Besitzer brachte zuvor einen Gasgrill und seinen Pkw in Sicherheit. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der 39-jährige Bewohner des Hauses hatte nach eigenen Angaben Aschreste in die in der Garage stehende Restmülltonne entsorgt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei und die Feuerwehr, dass sensibel mit Ascheresten -ob aus Grill oder Ofen- umgegangen wird und zum Entsorgen grundsätzlich nicht entflammbare Behältnisse wie zum Beispiel Eisen oder Metall zu wählen sind. Erst wenn sichergestellt werden kann, dass keine Brandgefahr mehr besteht, darf Asche im Restmüll entsorgt werden. Windgeschützt können Holz- oder Kohlereste tagelang glimmen und unbemerkt einen Brand auslösen.

0021 - Briefkasten gesprengt (bereits lokal gemeldet)

Dasing - In der Silvesternacht wurde in der Wankstraße ein Briefkasten durch den unbekannten Täter mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes „gesprengt“. Der Briefkasten wurde komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf mehrere hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Friedberg bittet unter 0821/323-1710 um Zeugenhinweise.

0022 - Verletzt nach Unfallflucht (bereits lokal gemeldet)

Dasing - Am Samstag (01.01.2022) gegen 18:10 befuhr eine 21 Jährige mit ihrem BMW die A8 in Richtung München. Sie fuhr an der Anschlussstelle Dasing von der Autobahn. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Aichacher Straße kam ihr ein weißer BMW auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Pkw-Fahrerin musste nach rechts ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Sie wurde durch den Aufprall am Handgelenk leicht verletzt. Der entstandene Schaden an der rechten Fahrzeugseite wird aktuell auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter 08251/8989-0 um Zeugenhinweise.

0023 - Zeugen gesucht (bereits lokal gemeldet)

Rain - In der Silvesternacht wurden im Bereich des Klausenbrunnenwegs im einstelligen Bereich die linken Außenspiegel an zwei geparkten Pkw beschädigt. Der unbekannte Täter trat die Spiegel augenscheinlich mutwillig ab. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Rain - In der Silvesternacht kam es gegen 23:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Hauptstraße. Zwei junge Männer wurden von drei bislang unbekannten Tätern angegangen bzw. geschlagen. Einer der beiden Männer zog sich hierdurch eine schwere Beinverletzung zu und konnte nicht mehr gehen. Sein Begleiter ergriff die Flucht und ließ das Opfer am Tatort alleine zurück. Der am Boden liegende Mann rief laut eigenen Angaben mehrere Minuten vergebens nach Hilfe. Erst ein vorbeikommender Fußgänger alarmierte den Rettungsdienst. Durch diesen wurde der verletzte versorgt.

Die Polizeiinspektion Rain bittet in beiden Fällen unter 09090/7007-0 um Zeugenhinweise.

Gundelfingen an der Donau - Ein in Gundelfingen wohnhafter Mann stelle am 01.01.2022 gegen 20:30 Uhr seinen braunen Audi A6 in Grottenhofen auf Höhe Hausnummer 1 ab. Der unbekannte Täter beschädigte mutwillig mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich am Fahrzeug.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter 09071/56-0 um Zeugenhinweise.