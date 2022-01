PITTENHART, LKR. TRAUNSTEIN. Etwa 100.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Person, so lautet die Bilanz nach dem Brand einer Garage in Pittenhart am Samstag, 1. Januar 2022. Zur Brandursache kann die Kriminalpolizei derzeit noch keine Angaben machen.

Als die ersten Feuerwehrkräfte am Brandort, einem Einfamilienhaus in der Straße „Wirtsanger“ in Pittenhart, ankamen, stand die Doppelgarage bereits in Vollbrand. Mehr als 100 Helfer der Wehren aus Pittenhart, Obing, Seeon, Höslwang und Eggstätt sowie die Kreisbrandinspektion bekämpften das Feuer. Es gelang, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern, nur eine Gebäudeseite wurde durch die Hitze und Rauch beschädigt. Mit der Garage zerstörte das Feuer, das gegen 11.40 Uhr ausgebrochen war, auch zwei Fahrzeuge, die darin eingestellt waren. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst, der mit mehreren Besatzungen angerückt war, vor Ort versorgt.

Für die Kriminalpolizei übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Traunstein die Untersuchungen zur Brandursache. Aussagen diesbezüglich können zum jetzigen Zeitpunkt keine getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.