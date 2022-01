STRAUBING. Am Samstag (01.01.2022) gegen 14.50 Uhr kam es zum Brand einer landwirtschaftlichen Halle. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Geschätzter Schaden ca. 300.000 Euro.

Zum o. g. Zeitpunkt brannte in Straubing eine landwirtschaftliche Halle. Bislang kann nicht gesagt werden, wie der Brand entstanden ist. Der Schaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Durch den Brand wurden keine Personen gefährdet oder verletzt. Weiterhin waren keine Tiere in Gefahr. In der Halle befanden sich lediglich landwirtschaftliche Gerätschaften.

Zur Ermittlung der Brandursache übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Straubing die Sachbearbeitung.

Veröffentlicht am 01.01.2022 um 17.15 Uhr