0002 - Mann nach Wohnungsbrand verstorben

Antonsviertel - Am heutigen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kam es zum Brand einer Einzimmerwohnung in der Morellstraße. Der 67-jährige Bewohner wurde bei dem Brand schwer verletzt. Er wurde zuerst ins Uniklinikum Augsburg gebracht und anschließend aufgrund der schwere seiner Verletzungen nach Murnau verlegt. Hier verstarb der 67-Jährige kurze Zeit später.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zur Brandursache dauern derzeit noch an.

0003 - Körperverletzungsdelikte

Innenstadt - Am 01.01.22, um kurz nach Mitternacht, wünschte ein 47-jähriger Mann einer unbekannten Frau in einer Bar in der Jakoberstraße ein frohes neues Jahr und es kam zu einem kurzen Gespräch. Ein 26-Jähriger, dem dieses Gespräch offensichtlich nicht passte, lief dem 47-Jährigen und seinem Begleiter nach, als diese die Bar verließen und ging in aggressiver Weise auf die Beiden los. Der 26-Jährige schlug dem 47-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser stürzte und sich im Anschluss ebenfalls mit einem Faustschlag ins Gesicht des 26-Jährigen „revanchierte“. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert.

Der 26-jährige Mann wurde zur Behandlung ins Uniklinikum Augsburg gebracht, hier verweigerte er die Behandlung und verhielt sich so aggressiv, dass erneut die Polizei hinzugerufen wurde und den jungen Mann in Gewahrsam nahm. Der 47-Jährige wurde durch den Schlag nur leicht verletzt, er ging anschließend nach Hause.

Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Ebenfalls in einer Bar in der Jakoberstraße kam es gegen 01:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und den Türstehern. Der 28-jährige Gast hatte zuvor in der Bar einen Becher umgeworfen und anschließend eine Flasche Alkoholika entwendet, die er unter seiner Jacke versteckt mit nach draußen nehmen wollte.

Die beiden Türsteher sprachen den 28-Jährigen daraufhin an und es entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf die Flasche zu Bruch ging. Der mit mehr als 2 Promille alkoholisierte Mann gab den Polizeibeamten gegenüber an, von den Türstehern geschlagen worden zu sein, dies wurde von Zeugen bestätigt.

Den Gast erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl, gegen die beiden Türsteher wird wegen Körperverletzung ermittelt.

0004 - Nach Streit im Arrest geschlafen

Lechhausen - Am 01.01.22, gegen 03:30 Uhr, ging eine Mitteilung über einen Streit bei der Polizei ein. Bei Eintreffen der Streife zeigte sich der 26-jährige Wohnungsinhaber äußerst uneinsichtig, er beleidigte die Beamten mehrfach und versuchte die Wohnungstüre zu schließen.

Als der mit mehr als 2,2 Promille stark alkoholisierte Mann aggressiv auf die Beamten losging, wurde er gefesselt. Auch hierbei beleidigte der 26-Jährige die Polizisten und ließ sich nicht mehr beruhigen. Da weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann für den Rest der Nacht in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

0005 - Heckenbrand durch Feuerwerkskörper

Lechhausen - Am Freitag (31.12.21), gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Heckenbrand. Ein 28-Jähriger hatte einen Feuerwerkskörper gezündet, dieser geriet unter die Thujahecke des Nachbarn und setzte diese in Brand. Die Hecke wurde auf einer Länge von etwa 2,5 Metern zerstört, der davor befindliche Zaun wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand bereits durch Anwohner gelöscht werden.

0006 - Zeugensuche nach Körperverletzung in Leitershofen

Stadtbergen/Leitershofen - Am heutigen Samstagmorgen, gegen 01:55 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung im Elmar-Fryar-Ring. Ein 18-Jähriger war mit Freunden unterwegs, als es mit dem späteren Täter zunächst zu einem normalen Gespräch kam. Der Unbekannte schlug dem 18-Jährigen dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und flüchtete zusammen mit seinem Begleiter.

Der 18-Jährige verlor durch den Schlag mehrere Zähne und wurde mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum Augsburg gebracht.

Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, osteuropäisches Aussehen, er trug eine schwarze Basecap und einen dunklen Pulli mit roter Kapuze und machte einen alkoholisierten Eindruck.

Hinweise nimmt die PI Augsburg 6 unter der Tel. 0821/323-2610 entgegen.

0007 - Zerstörte Werbetafel

Pfersee - Im Zeitraum vom 31.12.21, 23:00 Uhr bis 01.01.22, 04:10 Uhr, wurde die Glasscheibe einer Werbetafel in der Augsburger Straße auf Höhe der Hausnummer 11 durch einen unbekannten Täter zerstört.

Die PI Augsburg 6 bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2610.

0008 - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Stadtbergen - Bereits am Mittwoch (29.12.21), zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurden in der Albert-Schweitzer-Straße in Stadtbergen insgesamt acht Fahrzeuge verkratzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 37.000 Euro.

Die PI Augsburg 6 bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2610.

0009 - Zeugensuche nach Sachbeschädigung durch Graffity

Pfersee - In der Zeit von Mittwoch (29.12.21), gegen 20:00 Uhr, bis Donnerstag (30.12.21), 18:00 Uhr, kam es in Pfersee an mehreren Orten zu Sachbeschädigungen an Hauswänden durch Sprühfarbe. Durch den oder die unbekannten Täter wurden Hauswände, aber auch Rollläden und Blumenkübel besprüht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 zu melden.