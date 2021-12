1980. Einbruch und Brandstiftung - Neuhausen

Am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 22:50 Uhr gab es einen Brand in einem Geschäft in der Arnulfstraße. Durch den Alarm einer Brandmeldeanlage wurde die Münchner Feuerwehr darüber informiert. Diese konnte das Feuer schnell löschen.

Einer Streife der Münchner Polizei war kurz davor eine männliche Person in der Königbauerstraße aufgefallen, die dort maskiert mit Werkzeug in der Hand entlang lief. Diese Person, ein 34-jähriger irakischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, flüchtete vor den Beamten und er konnte mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte kurz danach im Hirschgarten entdeckt und festgenommen werden.

Am Brandort wurde festgestellt, dass die Zugangstüren zu dem Geschäft gewaltsam geöffnet wurden und Bargeld (mehrere hundert Euro) sowie elektronische Geräte (u.a. Videotechnik) entwendet wurden. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Bei dem 34-Jährigen konnten die entwendeten Sachen aufgefunden werden. Er wurde wegen einer Brandstiftung und einem besonders schweren Fall des Diebstahls angezeigt. Der Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München erließ einen Haftbefehl.

Durch den Brand und Einbruch entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen übernommen.



1981. Verkehrsunfall durch verbotenes Kraftfahrzeugrennen; vier Personen werden verletzt - Freimann

Am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw von der Autobahn A9 auf die Abfahrt Fröttmaning Süd. Mit ihm im Pkw befand sich noch ein 21-jähriger Beifahrer mit Wohnsitz in München. Dort fiel der Pkw Zeugen auf, da er in der dortigen Kurve mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen fuhr. Danach beschleunigte den Pkw weiter er auf der Werner-Heisenberg-Allee. Das Geräusch von quietschenden Reifen fiel auch dort weiteren Zeugen auf.

In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Mercedes Pkw; darin eine 31-jährige Fahrerin und eine 19-jährige Beifahrerin (beide mit Wohnsitzen in München). Alle Pkw Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.

Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen der Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zur Unfallstelle fuhren.

Die Mercedes Insassen und der BMW Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der BMW Beifahrer lehnte eine Behandlung ab.

Der 24-Jährige wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 80.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt. Während der Unfallaufnahme wurde der Unfallbereich für mehrere Stunden gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



1982. Polizeieinsatz wegen Bedrohungssituation - Maxvorstadt

Am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 16.05 Uhr befand sich ein 37-jähriger griechischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Eingangsbereich eines gastronomischen Betriebes in der Prielmayerstraße. Er machte unverständliche Äußerungen und hielt eine Hieb- und Stichwaffe in einer Hand, die sich noch in einem Behälter für Klingenwaffen befand.

Die Situation wirkte auf Zeuge bedrohlich und sie alarmierten den Polizeinotruf 110. Sofort wurden über zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der 37-Jährige hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde er gegen 16:25 Uhr in der Nähe festgenommen.

Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Dieses sowie die Waffe wurden sichergestellt. Er wurde wegen einer Bedrohung, eines Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Aufgrund einer Fremdgefährdung wurde eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.