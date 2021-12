WEIDEN IN DER OBERPFALZ. Ein bislang Unbekannter entblößte sich in einem Baumarkt vor Kindern. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am heutigen Donnerstag, 30. Dezember 2021, besuchte ein Mann mit seinen beiden Töchtern einen Baumarkt in der Leimbergerstraße in Weiden. Während der Vater Einkäufe tätigte, beobachteten die zwei Töchter im Alter von acht und vier Jahren die Fische in der Tierabteilung. Zwischen 11:55 und 12:05 Uhr kam ein bislang unbekannter Mann auf die Kinder zu und entblößte vor ihnen sein Glied. Gesprochen hat er hierbei nicht. Die beiden Mädchen gingen sofort weg und informierten ihren Vater. Die verständigte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Hierbei wurden auch mehrere Personen kontrolliert. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.

Die Kinder konnten den Mann wie folgt beschreiben: