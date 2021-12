LINDAU. Aus den Händen von Polizeipräsidentin Dr. Strößner erhielt der Erste Polizeihauptkommissar Thomas Steur, kommissarischer Leiter der Polizeiinspektion Lindau, kurz vor Weihnachten seine Ruhestandsurkunde. Sein Nachfolger wird Erster Polizeihauptkommissar Michael Jeschke, bislang stellvertretender Leiter des Präsidialbüros beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Der kommissarische Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lindau, Thomas Steur, tritt mit Ablauf Dezember nach fast 43 Jahren bei der Bayerischen Polizei in den Ruhestand. Er begann 1979 seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei und kam 1982 zur Polizeiinspektion Lindau. Nach verschiedenen Verwendungen als Inspektionsbeamter, bei der Zivilen Einsatzgruppe und als Ermittlungsbeamter erfolgte 1995 die Zulassung zum Aufstieg in den gehobenen Dienst (heute 3. Qualifikationsebene). 1997 kehrte Thomas Steur nach erfolgreichem Abschluss des Studiums zur PI Lindau zurück. Hier machte er sich mit seinem fundierten Fachwissen als Sachbearbeiter Verkehr einen Namen. Zahlreiche Verkehrsprojekte in Stadt und Landkreis Lindau fanden unter seiner fachkundigen Beteiligung statt. 2009 wurde Thomas Steur Verfügungsgruppenleiter und gleichzeitig stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion. Aufgrund der längerfristigen Abwesenheit der Dienststellenleiterin Sabine Göttler übernahm Thomas Steur die Verantwortung für die PI Lindau und führte diese seit zweieinhalb Jahren nun kommissarisch.

Nach dieser langen Zeit bei der PI Lindau darf Thomas Steur durchaus als „Urgestein“ bezeichnet werden.

In besonderer Erinnerung werden ihm die Einsätze anlässlich der jährlichen Nobelpreisträgertagungen bleiben. Herausragende Einsätze in der Vorbereitung und in der Einsatzführung waren für Thomas Steur die Radsportveranstaltung „Deutschlandtour 2005“, die mit der Etappe Sölden-Friedrichshafen durch das Stadtgebiet Lindau führte und die vermeintliche Amok-Lage 2020 an der Grund- und Hauptschule Reutin.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner würdigte das Wirken Steurs: