NEUMARKT I.D.OPF. Unbekannte haben das Rathaus mit Graffiti besprüht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Am 28.Dezember 2021 gegen 04.45 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. ein Graffiti am Rathaus auf. Dabei handelte es sich um einen Schriftzug mit Coronabezug. Dieser wurde durch einen bislang Unbekannten vermutlich in der Nacht von 27. Dezember auf den 28. Dezember an der dortigen Fassade angebracht.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter Tel.: 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.